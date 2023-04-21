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Прокуратура обжаловала приговор экс-сотруднику Следкома Карелии, получившему «условку» за 16 преступлений

Новости. Общество
15:39, 30 Июня 2023
фото: Столица на Онего

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Условный срок экс-следователю Следкома Карелии за 16 преступлений не устроил прокуратуру и адвоката одного из потерпевших.

Прокуратура и адвокат одного из потерпевших по уголовному делу бывшего следователя Следкома республики Ильи М., за 16 преступлений отделавшегося 7,5 годами условно и штрафом в 300 тысяч рублей, обжаловали приговор в Верховный суд Карелии

Напомним, что 29 мая судья петрозаводского городского суда Татьяна Петина приговорила бывшего следователя СК Карелии Илью М. к 7,5 годам условно, обязав выплатить штраф в 300 тысяч рублей. При этом гособвинение просило для него 9 лет колонии общего режима и штраф в аналогичном размере 300 тысяч рублей.

За что судили следователя, как он поступал с задержанными, читайте в материале «Московского комсомольца в Карелии».

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