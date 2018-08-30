Прокуратура обжаловала возврат дела чиновниц мэрии Москвы о трагедии на Сямозере

Прокуратура обжаловала решение Басманного суда Москвы о возврате в ведомство дела о гибели детей на Сямозере, фигурантами которого являются сотрудница департамента труда и социальной защиты населения столичной мэрии Елена Семкина и экс-замглавы департамента соцзащиты Татьяна Барсукова, сообщается на сайте суда.

Дата рассмотрения апелляционного представления еще не назначена, пишет РАПСИ.

Трагедия произошла 18 июня 2016 года. Дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по Сямозеру. Всего в составе группы находился 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись, погибли 14 детей.

Фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение по 293 статье УК РФ (халатность) за отсутствие должных мер предосторожности при оформлении контракта мэрии и детского лагеря.