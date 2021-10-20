Прокуратура организовала проверку работы очистных в райцентре Карелии

Республиканская прокуратура проверит работу очистных сооружений в Суоярви, сообщили на сайте надзорного ведомства.

Прокуратура республики организовала проверку по фактам возможных нарушений при эксплуатации канализационно-очистных Суоярви.

Проверка была организована на основе публикаций интернет-изданий о повреждении очистных сооружений Суоярви. В ходе мероприятия будет дана оценка деятельности хозяйствующих субъектов, владеющих и эксплуатирующих очистные, а также фактам неоказания коммунальных услуг по очистке сточных вод.

Ранее мы писали о том, что суд отказал властям Суоярви в отсрочки при строительстве очистных сооружений.