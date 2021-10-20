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Прокуратура организовала проверку работы очистных в райцентре Карелии

Новости. Общество
16:47, 20 Октября 2021
фото: © ОНФ в Карелии

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Республиканская прокуратура проверит работу очистных сооружений в Суоярви, сообщили на сайте надзорного ведомства.

Прокуратура республики организовала проверку по фактам возможных нарушений при эксплуатации канализационно-очистных Суоярви.

Проверка была организована на основе публикаций интернет-изданий о повреждении очистных сооружений Суоярви. В ходе мероприятия будет дана оценка деятельности хозяйствующих субъектов, владеющих и эксплуатирующих очистные, а также фактам неоказания коммунальных услуг по очистке сточных вод.

Ранее мы писали о том, что суд отказал властям Суоярви в отсрочки при строительстве очистных сооружений.

 
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Комментарии

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zanoza
2021-10-20 18:13:51
Ну так давно надо проверить всю коммунальную инфраструктуру, а не только очистные сооружения в Суоярви. В ПТЗ на Ключевой не продохнуть, а причина до сих пор якобы не найдена. Наверное фигово ищут причину, надо прокуратуре подключаться, в районе Ключевая тоже имеются очистные сооружения и тоже воняют будь здоров.
Козьма
2021-10-20 18:31:15
zanoza, оно им надо с исп.властью тягаться ? Проще спать тихо и дальше .
zanoza
2021-10-20 18:59:17
Козьма, прокурор спит, а зарплата идёт :)
Козьма
2021-10-20 19:36:46
zanoza, что то долго ОНИ в Карелии спят :)
Клещ
2021-10-20 17:37:53
Раньше не знал никто конечно. На работе только интернет публикации прокуратура изучает и новости узнает?
Сеня
2021-10-20 17:32:03
А с кумовстом и коррупцией проблемы решены ? хм
Кир
2021-10-20 17:00:34
Почему прокуратура занимается не своей работой? Или делать совсем нечего? :)
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