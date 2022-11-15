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Прокуратура оштрафовала районную больницу Карелии, после того как инвалид не смог подъехать к учреждению

Новости. Общество
10:44, 18 Ноября 2022
фото: © Артур Парфенчиков / ВК

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Прокуратура провела проверку исполнения Сортавальской ЦРБ требований закона об обеспечении доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и нашла нарушения, сообщили в ведомстве.

Установлено, что в августе жительницу Сортавалы, доставившую на автомобиле отца, являющегося инвалидом 1 группы, для получения им необходимой медицинской помощи охрана не пропустила на территорию учреждения в связи с отсутствием на транспортном средстве знака «Инвалид».

В ходе проверки прокуратура города также выявила факт отсутствия в Сортавальской ЦРБ документов, определяющих порядок действия сотрудников больницы, обеспечивающих доступ инвалидов на территорию лечебного учреждения, что свидетельствовало о ненадлежащей организации работы по обеспечению беспрепятственного доступа данной категории населения к объектам и услугам с учетом имеющихся ограничений здоровья.

В связи с этим прокуратура города в адрес главного врача больницы внесла представление, по результатам рассмотрения которого начальник отдела материально-технического снабжения был привлечен к дисциплинарной ответственности, а учреждением разработан порядок, определяющий доступ инвалидов на его территорию.

Кроме того, прокуратура города возбудила в отношении организации дело об административном правонарушении.
Постановлением суда юридическое лицо привлечено к административной ответственности, назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Сортавальской больнице появились автоматические двери, чтобы пациентам было удобнее входить.

 

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