Прокуратура остановила незаконную приватизацию имущества Валаама, хотя горсуд признал право собственности за гражданином

Благодаря вмешательству прокуратуры Верховный суд Карелии предотвратил приватизацию госсобственности.

Прокуратура Карелии в ходе мониторинга рассматриваемых в судах гражданских дел выявила основания для вступления в процесс об имущественном споре.

Надзорный орган установил, что Сортавальский городской суд удовлетворил заявление гражданина о признании права собственности на строения и права постоянного пользования земельным участком на острове Валаам в связи с эксплуатацией имущества на протяжении более 15 лет.

Вместе с тем, как следовало из материалов дела, постройки были разрушены еще в 90-х годах и фактически отсутствуют, что указывало на попытку легализации незаконного владения государственной собственностью.

Чтобы обеспечить законность, прокуратура вступила в судебный процесс на стадии апелляционного обжалования сторонами решения суда.

Верховный суд Карелии учел позицию прокурора и отменил решение суда первой инстанции.

Так благодаря вмешательству надзорного ведомства была предотвращена приватизация государственной собственности, отметили в пресс-службе прокуратуры.