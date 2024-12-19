Прокуратура отреагировала на публикацию «Столицы на Онего» о недельном отсутствии электричества в одном из домов Петрозаводска

После публикации «Столицы на Онего» об отсутствии электричества в доме № 60А на улице Краснодонцев в Петрозаводске прокуратура проверяет работу энергетиков.

Прокуратура организовала проверку после публикации «Столицы на Онего» о недельном отсутствии электричества в аварийном доме № 60А на улице Краснодонцев в карельской столице.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства республики, прокуратура Петрозаводска организовала проверку исполнения законодательства об энергоснабжении.

По итогам проверочных мероприятий будет дана оценка деятельности ресурсоснабжающей организации, также в ведомстве решат вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Напомним, в редакцию нашего издания обратилась петрозаводчанка, которая сообщила, что с 17 декабря жители дома остались без электричества. По словам горожанки, коммунальщики оставили аварийный дом с печным отоплением в мороз -20 градусов без электроэнергии. А люди греются при помощи печек и, конечно же, электрических обогревателей.

Потом в доме загорелся щиток, следом подъезд. Огнеборцы потушили огонь, но залили квартиры. А управляющая обвинила жильцов дома в том, что они включают много электроприборов. Якобы из-за этого не выдержала проводка. Жильцы в отчаянии обратились в редакцию нашего издания.