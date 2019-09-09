Прокуратура Петрозаводска оштрафовала рекламное агентство за самоуправство

Организация оштрафована на 250 тысяч рублей за незаконную рекламу, сообщили в прокуратуре Карелии.

Как установлено в ходе проверки, вопреки требованиям Федерального закона "О рекламе" одно из рекламных агентств в Петрозаводске самовольно, без получения разрешения администрации города, установило две рекламных конструкции и заключило договор с торговым гипермаркетом о размещении на них рекламно–информационных материалов.

По итогам проверки прокурор города в отношении рекламного агентства возбудил дело об административном правонарушении.

Заявление прокурора рассмотрено Арбитражным судом Республики Карелия, юридическому лицу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 250 тысяч рублей.