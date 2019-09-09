Прокуратура Петрозаводска оштрафовала рекламное агентство за самоуправство

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Организация оштрафована на 250 тысяч рублей за незаконную рекламу, сообщили в прокуратуре Карелии.
Как установлено в ходе проверки, вопреки требованиям Федерального закона "О рекламе" одно из рекламных агентств в Петрозаводске самовольно, без получения разрешения администрации города, установило две рекламных конструкции и заключило договор с торговым гипермаркетом о размещении на них рекламно–информационных материалов.
По итогам проверки прокурор города в отношении рекламного агентства возбудил дело об административном правонарушении.
Заявление прокурора рассмотрено Арбитражным судом Республики Карелия, юридическому лицу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 250 тысяч рублей.
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