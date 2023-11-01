Прокуратура Петрозаводска проводит проверку по факту смертельного ДТП на Пряжинском шоссе

В частности, выяснилось, что водитель и пассажир второго автомобиля, Subaru Forester, не пострадали.

Предварительно установлено, что 2 ноября, около 08.10 на 10 километре Пряжинского шоссе столкнулись Subaru Forester и Chevrolet Aveo.



В результате ДТП находившаяся за рулем Chevrolet 41-летняя женщина скончалась на месте. Водитель и пассажир второго автомобиля не пострадали, сообщили в карельской прокуратуре.



На место аварии выезжал прокурор Петрозаводска Сергей Кокорев.



По итогам проверки, если будут на то причины, в надзорном органе примут меры прокурорского реагирования.