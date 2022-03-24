Прокуратура Петрозаводска проводит проверку предприятия, где рабочему оторвало руку

Тяжелую травму руки мужчина получил на лесопильном предприятии в столице Карелии.

Прокуратура Петрозаводска проводит надзорную проверку по факту получения мужчиной травмы на производстве, сообщили в ведомстве.

Ранее в Следкоме Карелии рассказали, что 19 марта 51-летний рабочий получил травму на лесопильном предприятии, расположенном в Петрозаводске. Руку мужчины затянуло в деревообрабатывающий станок. В результате у рабочего ампутировано левое предплечье

По информации прокуратуры, мужчина работал на ООО «Топснаб». В настоящее время он проходит лечение в БСМП.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению требований охраны труда при производстве работ. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении прокуратуры республики.