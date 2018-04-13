Прокуратура Петрозаводска внесла представление Мирошник за дороги

Прокуратура Петрозаводска провела проверку соблюдения законодательства при содержании автомобильных дорог в весенне-зимний период.

В ходе проверки выявлены нарушения требований законодательства по содержанию автомобильных дорог, контролю за уборкой. Так, в марте 2018 года в Петрозаводске выпало много снега. В начале апреля он начал таять, образовывая застои воды и подтопления дорог, подвалов и подъездов жилых домов.

"Прокуратура пришла к выводу, что значительное скопление талых вод и подтопление городских территорий связано, прежде всего, с несвоевременной уборкой снега ответственными лицами и отсутствием контроля, а также претензионной работы с ними со стороны администрации Петрозаводского городского округа и управления муниципального жилищного контроля", - отметили в прокуратуре.

По результатам проверки прокуратура города внесла главе Петрозаводска Ирине Мирошник представление об устранении нарушений и принятии конкретных мер к устранению и недопущению их впредь, а также рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.