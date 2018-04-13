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Новости. Общество
10:54, 13 Апреля 2018

Прокуратура Петрозаводска внесла представление Мирошник за дороги

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Прокуратура Петрозаводска провела проверку соблюдения законодательства при содержании автомобильных дорог в весенне-зимний период.

В ходе проверки выявлены нарушения требований законодательства по содержанию автомобильных дорог, контролю за  уборкой.  Так, в марте 2018 года в Петрозаводске выпало много снега. В начале апреля он начал таять, образовывая застои воды и подтопления дорог, подвалов и подъездов жилых домов.

"Прокуратура пришла к выводу, что значительное скопление талых вод и подтопление городских территорий связано, прежде всего, с несвоевременной уборкой снега ответственными лицами и отсутствием контроля, а также претензионной работы с ними со стороны администрации Петрозаводского городского округа и управления муниципального жилищного контроля", - отметили в прокуратуре.

По результатам проверки прокуратура города внесла главе Петрозаводска Ирине Мирошник представление об устранении нарушений и принятии конкретных мер к устранению и недопущению их впредь, а также рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.

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Комментарии

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goo
2018-04-13 12:20:39
#уставайуходи
Leopol'd
2018-04-13 11:43:55
Петросовет обязан поставить неуд мэру. Разве не так?
Д.Ю
2018-04-13 12:06:15
Leopol'd,

...Сейчас можно констатировать, что результаты руководства Петрозаводском Ириной Мирошник ничем не отличаются от тех, которые мучили горожан при прежнем мэре города Галине Ширшиной. По идее, Мирошник надо бы ставить за отвратительную работу неудовлетворительную оценку и разрывать с ней контракт. К слову, её спровадить в отставку гораздо проще, потому как она не всенародно избранный глава города, а значит, как депутаты Петросовета избрали её на сессии, так же на сессии могут и прервать с ней трудовой контракт, найдя лучшего сити-менеджера. (c) Анатолий Цыганков
User
2018-04-13 11:51:24
Leopol'd, так то мэру. А ситяменеджеру не обязан. У нее другое назначение.
Д.Ю
2018-04-13 11:33:48
"Система должна научиться прощать" (c) Д. Медведев
David
2018-04-13 11:30:52
Ага, метнулась уже. Разве она что-то решает???
бармалей
2018-04-13 11:21:27
А чего уголовное дело не возбудили в отношении чиновников? Команды нет?
кир
2018-04-13 11:07:53
И тут якобы они работают.
Гость
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