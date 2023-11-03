Прокуратура Петрозаводска выслушает жалобы горожан на состояние дорог

Горячая линия для жителей карельской столицы состоится в красный день календаря.
Во вторник, 7 ноября, с 09.00 до 18.00, прокуратура Петрозаводска проведет горячую телефонную линию по вопросам содержания и уборки автомобильных дорог.
О нарушениях законодательства стоит сообщать по телефону: 8 (814-2) 59-32-65.
Напомним, ранее мы сообщали о том, как коммунальщики закапывают припаркованные машины при уборке Петрозаводска.
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