Прокуратура Петрозаводска потребовала закрыть сайты, торгующие справками об отсутствии ковида

Интернет-сайты, торговавшие медицинскими справками, были найдены и обезврежены прокуратурой Карелии, сообщили на сайте надзорного органа.

В ноябре 2021 года прокуратура Петрозаводска в ходе интернет-мониторинга выявила сайты, содержащие запрещенную к распространению на территории РФ информацию.

На сайтах пользователям предлагалось купить медицинские справки, в том числе об отсутствии коронавируса.

Прокуратура направила в суд иск о признании информации запрещенной к распространению, а также о закрытии доступа к сайтам до вынесения постановления. Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме.