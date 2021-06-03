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Прокуратура Петрозаводска защитила права обманутого работника

Новости. Общество
13:19, 04 Июня 2021
фото: © Столица на Онего

Петрозаводский городской суд по иску прокуратуры обязал работодателя выплатить своему работнику долг по зарплате, а также компенсацию за ее задержку, сообщили на сайте ведомства.

В результате проверки ООО «Тимбертрак» по обращению гражданина прокуратура обнаружила нарушения трудового законодательства.

Выяснилось, что зарплата заявителю в 2020 и 2021 годах выплачивалась несвоевременно и не полностью. Кроме того, заработная плата фактически составляла 40 тысяч рублей, хотя в трудовом договоре была установлена цифра в 22 тысячи.

По результатам проверки прокуратура направила в Петрозаводский городской суд иск о взыскании с ООО «Тимбертрак» в пользу заявителя долга по зарплате, исходя из фактической оплаты труда, а также компенсации за ее задержку на общую сумму более 318 тысяч рублей.

Заочным решением суд удовлетворил исковое заявление прокурора.

Решение суда не вступило в законную силу.

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