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Прокуратура подключилась к решению проблемы отключения электричества в Лахденпохском районе

Новости. Происшествия
17:50, 21 Ноября 2024
фото: © Лахденпохский район / VK

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Порванные электролинии и упавшие опоры восстанавливают 16 ремонтных бригад.

 

Совещание администрации с участием прокурора Валерия Долгова прошло в Лахденпохском районе. На нем обсудили пути решения проблемы массового отключения электричества в населенных пунктах.

Энергетики из «Россети Северо-Запад» и ПО «ЗКЭС» сообщили, что над восстановлением электролиний работают 16 ремонтных бригад. В работе задействовано 60 человек. Основная причина аварий связана с упавшими на электропровода высокорослыми деревьями, которые порвали их и сломали опоры.

По нормативу ликвидировать аварию на электросетях третьего класса должны в течение 24 часов. Однако из-за сложных погодных условий полностью ликвидировать аварию не удается.

По состоянию на 15.00 энергоснабжение восстановили  в поселках Ласанен, Куркиёки, Тиурула, Хийтола. Сейчас бригады продолжают работать на Мийнальском и Элисенваарском направлениях, в поселках Тоунан, Куликово, Вятиккя, Ихала.

«Все главы поселений считают, что значительно сократить время на аварийно-восстановительные работы в сложных ситуациях поможет наличие в Лахденпохском районе собственной ремонтной бригады, как это было ранее. Но самое главное — со стороны ЗКЭС нужна большая работа по замене стальных проводов на СИП, расчистке охранных зон ВЛ. Без этого район будет постоянно находиться в зоне риска отключения от энергоснабжения», — сообщили в администрации Лахденпохского района.

Ранее мы писали о том, что в Лахденпохском районе пропал свет из-за непогоды. Несколько населенных пунктов остались без электричества.

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