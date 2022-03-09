Прокуратура помогла найти справедливость жителю Карелии, уволенному с долгом по зарплате

Суд также взыскал компенсацию морального вреда, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Пудожского района проверила соблюдение трудового законодательства в отношении одной из местных организаций. Поводом стало обращение местного жителя.

Выяснилось, что в январе 2022 года ООО «Горизонт» уволило работника по личному заявлению, не погасив задолженность по зарплате и не произведя окончательного расчета. Общий долг перед экс-работником составил более 120 тысяч рублей.

Прокуратура, защищая права работника, подала иск в Пудожский районный суд. После этого задолженность по всем выплатам была немедленно погашена. Кроме того, суд взыскал с организации в пользу бывшего работника компенсацию морального вреда — 8 тысяч рублей.