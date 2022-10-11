Прокуратура помогла покалеченному работнику получить деньги с организации, где на него наехал самосвал

В Прионежском районе прокуратура помогла работнику получить компенсацию с организации, где он из-за несчастного случая стал инвалидом, сообщили в ведомстве.

Основанием для обращения прокурора с иском в суд послужили материалы проведенной проверки по факту произошедшего в 2020 году несчастного случая на производстве с 35-летним слесарем-ремонтником одной из организаций, осуществляющей предпринимательскую деятельность в сфере недропользования на территории Прионежского района.

Установлено, что в ходе ремонта принадлежащего организации самосвала вне специально оборудованного пункта технического обслуживания, в отсутствие контроля со стороны ответственных лиц автомобиль сдвинулся с места и наехал колесом на находившегося под ним мастера, осуществлявшего ремонтные работы.

Мужчине был причинен тяжкий вред здоровью, он проходил длительное лечение. В результате, утратил профессиональную трудоспособность на 30 %.

После больничного рабочий был уволен. Представители организации какие-либо меры к возмещению причиненного пострадавшему морального вреда не предпринимали.

На основании обращения мужчины прокурор обратился в суд с исковым заявлением к указанному юридическому лицу о взыскании компенсации причиненного морального вреда.

Рассмотрев с участием прокурора гражданское дело, Петрозаводский городской суд удовлетворил исковые требования и взыскал в пользу пострадавшего 250 тыс. рублей.

Решение суда не вступило в законную силу. Исполнение решения суда находится на контроле прокурора Прионежского района.