Жительница Карелии, которой пенсионный фонд отказал в назначении пенсии, пожаловалась в прокуратуру

Прокуратура Муезерского района через суд помогла местной жительнице получить страховую пенсию по старости.

В прокуратуру Муезерского района обратилась местная жительница и сообщила, что пенсионный фонд отказал ей в назначении пенсии. Надзорное ведомство проверило, как исполняется законодательство о пенсионном обеспечении.

Так, прокуратура установила, что женщина с 1990 по 1991 годы работала в хлебопекарне поселка Муезерский. После обращения в пенсионный фонд с заявлением о назначении пенсии по старости она получила отказ, поскольку период работы был рассчитан без применения районных коэффициентов, так как до 1992 года местность еще не была приравнена к районам Крайнего Севера, кроме того, женщина получала пенсию по выслуге лет.

Между тем федеральным законом «О страховых пенсиях» предусмотрена возможность применения льготного порядка исчисления страхового стажа.

С целью защиты прав жительницы Муезерского района прокурор направил в суд исковое заявление с требованием обязать региональное Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ включить указанный период в стаж работы женщины в районах Крайнего Севера.

Суд удовлетворил требования прокурора, в результате женщине была назначена страховая пенсия по старости.