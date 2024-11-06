Прокуратура поможет жительнице Карелии взыскать 1 млн с мошенников

Аферисты убедили перевести деньги по телефону на неизвестные счета.
Прокуратура Суоярвского района провела расследования и установила личности владельцев счетов, на которые местная жительница перевела деньги.
По информации ведомства, инцидент произошел в ноябре 2022 года. Злоумышленники позвонили женщине и убедили ее по телефону оформить на свое имя кредит, а затем перевести деньги в размере одного млн рублей на неизвестные счета.
Потерпевшая обратилась за помощью к правоохранителям. В ходе расследования были установлены личности владельцев счетов. Теперь в судебном порядке с них будут взыскивать деньги в пользу потерпевшей.
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