Прокуратура попросила реальный срок для директора петрозаводской автошколы

6 лет колонии попросила прокуратура для директора автошколы «Престиж» Жанны Беляевой, которую обвиняют в коммерческом подкупе.

Эту информацию сообщили нашим коллегам из издания «Фактор Новости» в пресс-службе горсуда. Также обвинение просит оштрафовать Беляеву на 400 тысяч рублей.

Напомним, о возбуждении уголовного дела в отношении Беляевой стало известно в конце 2023 года. Ее обвинили в выдаче удостоверений об обучении, которого не было, на управление транспортом. В том числе выдаче удостоверения на управление автобусом мигранту.

Директор автошколы «Престиж-Альфа» Жанна Беляева стала фигурантом уголовного дела по статье 204 УК РФ «Коммерческий подкуп». По версии следствия, директор автошколы, воспользовавшись занимаемым служебным положением, незаконно получила денежные средства за выдачу фиктивного свидетельства о профессии водителя.

Правда, доподлинно было известно об одном незаконном факте, относящемся к октябрю 2023 года. Тогда по указанию подозреваемой с иностранным гражданином, который не проходил и не собирался проходить обучение в автошколе, был заключен фиктивный договор о предоставлении образовательных услуг. В итоге мигранту было выдано свидетельство о профессии водителя установленного образца. Согласно этим документам, мигрант прошел трехмесячное обучение по программе подготовки водителей транспортных средств категории «D» — такие права дают допуск к управлению пассажирским транспортом, то есть автобусами. Денежное вознаграждение, сообщали в Следкоме, составило 50 тысяч рублей.

В 2023 году Следком заверял, что следствие располагает данными о возможном системном характере противоправных деяний участников группы лиц.

В любом случае, уже завтра, 17 ноября, в Петрозаводском суде Жанне Беляевой огласят приговор.

Ранее мы рассказывали, что сегежанин предстанет перед судом за попытку подкупа дорожных полицейских.