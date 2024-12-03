Прокуратура потребовала от собственника турбазы освободить земельный участок в Приладожье

Прокуратура потребовала освободить участок, являющийся особо ценными сельскохозяйственными угодьями.

Прокуратура Лахденпохского района провела проверку целевого использования земельных участков, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Было установлено, что территория площадью 3,5 га, на которой располагается туристическая база, отнесена к категории земель сельскохозяйственного назначения и должна использоваться для аграрного производства.

Кроме того, земля была осушена, поэтому относится к особо ценным продуктивным угодьям.

Действуя в защиту прав неопределенного круга лиц, прокурор направил в суд исковое заявление с требованием запретить собственнику осуществлять на указанном участке любую деятельность, кроме сельскохозяйственной, и освободить территорию.

Заявление прокурора находится на рассмотрении, отметили в пресс-службе надзорного ведомства.