Прокуратура потребовала посадить экс-председателя горсовета Петрозаводска Геннадия Боднарчука на 16 лет и дать штраф в 100 миллионов рублей

Гособвинение потребовало 16 лет колонии для бывшего спикера Петросовета Геннадия Боднарчука, обвиняемого во взяточничестве, а также в превышении должностных полномочий и злоупотреблении должностными полномочиями.

Сегодня, 17 ноября, в Петрозаводском городском суде прокурор Кирилл Кутилов потребовал для экс-председателя Петросовета Геннадия Боднарчука, обвиняемого во взяточничестве, а также в превышении должностных полномочий и злоупотреблении должностными полномочиями, 16 лет колонии строгого режима и предложил оштрафовать в 100 миллионов рублей.

Кроме того, прокуратура потребовала запретить бывшему председателю Петросовета занимать должности в органах самоуправления.

Напомним, Геннадий Боднарчук был задержан в своем загородном доме 17 июля 2020 года. Бывшего председателя горсовета Петрозаводска обвиняют во взяточничестве, а также в превышении должностных полномочий и злоупотреблении должностными полномочиями. Вину он не признает.

Ранее сообщалось, что по требованию прокуратуры семью Боднарчука лишили 17 млн рублей, гаража и внедорожника.

Сам же экс-спикер, пока идет расследование его уголовных дел, продолжает борьбу в судах, предъвляя претензии к Петросовету, главе Карелии Артуру Парфенчикову, а также правительству республики и губернаторской администрации.