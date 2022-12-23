Прокуратура предъявила властям Петрозаводска претензии за очистку города от снега

Администрация Петрозаводска не обеспечила надлежащий контроль за работой подрядной организации по уборке от снега улиц города, считают в прокуратуре.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

«Выявлены многочисленные факты ненадлежащей уборки улиц и тротуаров от снежных масс, наличия колеи, что в ряде случаев повлекло простой общественного транспорта… Администрацией Петрозаводского городского округа надлежащий контроль за работой подрядной организации, осуществляющей зимнее содержание объектов дорожного хозяйства, не обеспечен», — пояснили в прокуратуре.

Прокурор Петрозаводска внес представление мэру города.