Прокуратура предъявила властям Петрозаводска претензии за очистку города от снега

Администрация Петрозаводска не обеспечила надлежащий контроль за работой подрядной организации по уборке от снега улиц города, считают в прокуратуре.
Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.
«Выявлены многочисленные факты ненадлежащей уборки улиц и тротуаров от снежных масс, наличия колеи, что в ряде случаев повлекло простой общественного транспорта… Администрацией Петрозаводского городского округа надлежащий контроль за работой подрядной организации, осуществляющей зимнее содержание объектов дорожного хозяйства, не обеспечен», — пояснили в прокуратуре.
Прокурор Петрозаводска внес представление мэру города.
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