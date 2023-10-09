В прокуратуре Карелии озаботились безопасностью автодорог зимой, подготовкой снегоочистительной техники и борьбой с гололедицей

фото: © Госкомитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору

В Пудожском районе прокуратура предостерегла дорожников и местную власть от нарушений содержания дорог зимой.

Прокурор Пудожского района провел совещание с сотрудниками администрации района и сотрудниками ГИБДД, представителями депутатского корпуса Пудожского городского поселения и субподрядных организаций – ООО «ПетрокатПлюс» и ООО «СпецВолСтрой», которые следят за содержанием дорог в районе.

На встрече обсуждались вопросы безопасности дорожного движения, а также эксплуатации и содержания автодорог зимой.



Участники совещании говорили об аварийности отдельных участков дорог, о подготовке снегоочистительной техники и борьбе с гололедицей.

Кроме того, прокурор объявил предостережения руководителям субподрядных дорожных организаций и заместителю главы администрации Пудожского района о недопустимости нарушений федерального законодательства в сфере безопасности дорожного движения.





