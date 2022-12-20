Прокуратура предписала аэропорту «Петрозаводск» научить сотрудников понимать поведение птиц

Карельская транспортная прокуратура выявила нарушения в аэропорту «Петрозаводск» — с его сотрудниками не проводились занятия по авиационной орнитологии.
Как сообщили в прокуратуре, нарушение обнаружилось во время проверки исполнения законодательства о безопасности полетов.
Выяснилось, что в аэропорту по плану должны проводиться занятия по авиационной орнитологии со специалистами по организации воздушного движения и аэродромной службой, но они не проводились.
Авиационная орнитология - наука, изучающая птиц, которые представляют опасность для полетов. Ее необходимо изучать в рамках комплекса мероприятий, направленных на предотвращение столкновений самолетов с птицами.
И.о. транспортного прокурора внес представление и. о. генерального директора аэропорта, и нарушения были устранены.
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