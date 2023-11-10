Прокуратура Прионежья проверит обстоятельства смертельного ДТП с пешеходом

Прокуратура Прионежского района проводит проверку по факту ДТП со смертельным исходом.
По предварительной информации прокуратуры республики, в ночь на 13 ноября на 19 километре автодороги Петрозаводск-Суоярви грузовой автомобиль сбил пешехода. В результате ДТП мужчина скончался на месте.
На место аварии выезжал прокурор Прионежского района Мирослав Бондаренко.
Напомним, ранее мы сообщали о подробностях трагедии.
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