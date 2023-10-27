Прокуратура Прионежья защитила права женщины, сын которой погиб на работе

Работодатель и ответственные лица были привлечены к административной ответственности. Машиниста крана-трубоукладчика привлекли к уголовной ответственности за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, которое повлекло по неосторожности смерть человека.

Потерявшая сына 89-летняя жительница Псковской области тяжело переживала трагедию, сильно страдала и долго лечилась.

В связи с этим прокурор Прионежского района обратился в суд с иском о взыскании с работодателя компенсации морального вреда в пользу пенсионерки.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме, обязав организацию выплатить матери погибшего один миллион рублей.