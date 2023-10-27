Прокуратура Прионежья защитила права женщины, сын которой погиб на работе

По иску прокуратуры работодатель выплатит матери погибшего компенсацию морального вреда в один миллион рублей.
Прокуратура Прионежского района проверила, как в Ладва-Веткинском сельском поселении исполняли законодательство об охране труда.
Надзорное ведомство установило, что в феврале текущего года во время строительных работ очищали демонтированный трубопровод от изоляции. Когда строительный кран перемещал часть трубы, один из работников получил травмы и скончался на месте происшествия.
Работодатель и ответственные лица были привлечены к административной ответственности. Машиниста крана-трубоукладчика привлекли к уголовной ответственности за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, которое повлекло по неосторожности смерть человека.
Потерявшая сына 89-летняя жительница Псковской области тяжело переживала трагедию, сильно страдала и долго лечилась.
В связи с этим прокурор Прионежского района обратился в суд с иском о взыскании с работодателя компенсации морального вреда в пользу пенсионерки.
Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме, обязав организацию выплатить матери погибшего один миллион рублей.
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