Прокуратура Прионежского района установит обстоятельства смертельного ДТП в Карелии

В результате аварии 22 декабря 55-летний водитель легкового авто скончался.
Прокуратура Прионежского района взяла на контроль установление обстоятельств смертельного ДТП, сообщили в официальном паблике прокуратуры Карелии.
По предварительным данным, 22 декабря около 21 часа на 445 км трассы «Кола» произошло столкновение грузового и легкового автомобилей. В результате ДТП 55-летний водитель легкового авто скончался.
Прокурор Прионежского района Мирослав Бондаренко выезжал на место происшествия для координации работы правоохранительных органов.
Как рассказали в источнике, надзорное ведомство даст оценку исполнению уполномоченными службами законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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