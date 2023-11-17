Прокуратура Прионежского района встала на защиту прав задолжавшей женщины-инвалида

Прокуратура Прионежского района полностью сохранила пенсию женщины, несмотря на большой долг и взыскание судебных приставов по удержанию половины суммы.
Прокуратура Прионежского района проверила, как соблюдается законодательство об исполнительном производстве.
Надзорный орган установил, что женщина-инвалид 1 группы, воспитывающая двоих несовершеннолетних детей, задолжала по исполнительному производству. Задолженность составила больше 500 тысяч рублей.
Судебный пристав обратил взыскание на получаемую женщиной пенсию, от суммы которой удерживалась половина.
В связи с этим прокурор Прионежского района обратился в суд с исковым заявлением о сохранении женщине доходов ежемесячно в размере, превышающем прожиточный минимум.
Суд удовлетворил исковые требования прокурора. Женщине сохранены доходы сверх величины прожиточного минимума до достижения совершеннолетия детей.
Пенсия женщине-инвалиду поступает в полном объеме, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание