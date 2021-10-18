Прокуратура пришла на помощь замерзающим детским садам в Карелии

Прокуратура Сегежского района подключилась к ситуации с детскими садами, оставшимися без тепла, сообщили на сайте надзорного ведомства.

В сентябре 2021 года прокуратура Сегежского района установила, что, несмотря на начавшийся отопительный сезон, три детских сада в Сегеже остались не подключенными к теплу по причине аварий на сетях. Подготовить теплосети к сезону должно было руководство детсадов.

По требованию прокурора администрация района обеспечила проведение ремонтных работ. Работы проводились в выходные и ночью. В итоге авария была устранена, детские сады были подключены к теплу и работают в нормальном режиме.

Должностные лица, по чьей вине не были своевременно проведены профилактические работы, привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее Артур Парфенчиков раскритиковал членов правительства, не принявших вовремя мер по ликвидации аварий на теплосетях Сегежи, из-за которых без тепла остались три детских сада и десятки жилых домов.