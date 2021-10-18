Реклама

Прокуратура пришла на помощь замерзающим детским садам в Карелии

Новости. Общество
11:46, 18 Октября 2021
фото: © freepik

Новости партнеров

Прокуратура Сегежского района подключилась к ситуации с детскими садами, оставшимися без тепла, сообщили на сайте надзорного ведомства.

В сентябре 2021 года прокуратура Сегежского района установила, что, несмотря на начавшийся отопительный сезон, три детских сада в Сегеже остались не подключенными к теплу по причине аварий на сетях. Подготовить теплосети к сезону должно было руководство детсадов.

По требованию прокурора администрация района обеспечила проведение ремонтных работ. Работы проводились в выходные и ночью. В итоге авария была устранена, детские сады были подключены к теплу и работают в нормальном режиме.

Должностные лица, по чьей вине не были своевременно проведены профилактические работы, привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее Артур Парфенчиков раскритиковал членов правительства, не принявших вовремя мер по ликвидации аварий на теплосетях Сегежи, из-за которых без тепла остались три детских сада и десятки жилых домов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2021-10-18 13:49:06
Руководители детсадов уже аварии ликвидируют ? Однако ...)))
До, ре, ми
2021-10-18 13:32:15
Многое зависит от руководителей и уважения к ним....
Кир
2021-10-18 12:36:20
В стране Советов (бывшей) структуры занимаются, чем угодно, только не своей работой. Это враньё издавна идет. Исторически так сложилось. :)
Филя
2021-10-18 12:08:18
Прокуратура!!!??? И детские сады!?!?? Нонсэнс!
Off
2021-10-18 12:03:53
У педроссов всегда зима приходит внезапно. Скоро начнутся истерики и героические затыкания трубопроводов. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.10.2021, 09:53
В Минздраве Карелии рассказали, как будут получать медпомощь непривитые от коронавируса
12.10.2021, 12:34
В Карелии вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест
17.10.2021, 16:11
Реаниматолог в Карелии о больных коронавирусом: С ИВЛ снимаем единицы
14.10.2021, 07:00
Петиция против ограничений посещения больниц из-за коронавируса вызвала широкий отклик в Карелии
17.10.2021, 18:06
Появилось видео аварии на мосту в Петрозаводске, где Infiniti превратился в автохлам
12.10.2021, 12:53
Стало известно, когда введут ограничения для посещения поликлиник и больниц Карелии

Аналитика

Сегодня 13:10
Капитал
«Это вопрос выживания» 1
Государственные совхозы Карелии объяснили рост цен, а молокозаводы оценили риск дефицита молочной продукции в магазинах.
«Можно остаться и без селедки, и без коллективного иммунитета» 2
Сегодня 12:40
Здравляндия: «в детстве от кожных заболеваний можно избавиться на всю оставшуюся жизнь»
15.10.2021 09:24
Жил да был QR-код за углом, и его ненавидел весь дом 6
15.10.2021 09:23
Арбитражный управляющий выставил на торги офис-склад
14.10.2021 10:15
Вся аналитика

Чтиво

15.10.2021 11:12
Личное мнение
«Надеюсь, когда весь этот бред закончится, вы все ещё сможете приходить в мои рестораны» 18
Известный петрозаводский ресторатор Сергей Ли высказался о введении в Карелии QR-кодов для посещения заведений общепита.
Лечим астигматизм по-новому
04.10.2021 09:00
«Мы рассказываем о том, чем живут люди в карельской глубинке» 3
30.09.2021 15:27
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»