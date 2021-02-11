Прокуратура привлекла к ответственности руководство Кемского района Карелии и подрядчика за плохую уборку снега

Из-за плохой уборки снега в Кемском районе произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Кемского района провела проверку соблюдения администрацией Кемского района и ООО "Норд-Вуд" законодательства о безопасности дорожного движения и Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Установлено, что между администрацией и ООО "Норд–Вуд" заключен муниципальный контракт на выполнение работ по текущему содержанию дорог на территории Кеми, в том числе по очистке от снега.

В январе текущего года на протяжении нескольких дней на улицах Кеми снег фактически не убирался. Более того, 27 января в Кеми произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего, в результате которого ребенок с травмами был госпитализирован. Одной из причин происшествия стало ненадлежащее содержание соответствующего участка дороги.

В связи с выявленными нарушениями закона в адрес директора ООО "Норд-Вуд" направлено представление об их устранении и привлечении виновных лиц к ответственности.

Кроме того, в связи с ненадлежащей организацией деятельности в отношении автодорог города и обеспечения безопасности дорожного движения на них, а также недостаточного контроля за исполнением муниципального контракта по уборке снега, представление об устранении нарушений закона внесено и в адрес главы администрации района.

Также вследствие возможности возникновения аналогичных ситуаций, которые могут привести к причинению вреда жизни и здоровью граждан, главе объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона и разъяснены положения закона, предусматривающие уголовную ответственность должностного лица за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека.