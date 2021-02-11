Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Эта зараза опять ко мне пришла": Лукашенко не смог продолжить речь из-за приступа кашля (ВИДЕО) 5
11.02.2021 21:30
Мишустин утвердил изменения в программу развития Карелии до 2024 года 4
Сегодня 11:03
"Легко одет и дезориентирован": молодой человек пропал в Петрозаводске 3
11.02.2021 17:26
"Во поле березка стояла" 1
Сегодня 11:08
Президент России объявил благодарность учителю из Петрозаводска 8
11.02.2021 14:51
Вдова Михаила Круга озвучила свою версию убийства певца 2
11.02.2021 19:10

Прокуратура привлекла к ответственности руководство Кемского района Карелии и подрядчика за плохую уборку снега

Новости. Общество
13:59, 12 Февраля 2021
фото: vk.com/id475682382
Загрузка...

Из-за плохой уборки снега в Кемском районе произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Кемского района провела проверку соблюдения администрацией Кемского района и ООО "Норд-Вуд" законодательства о безопасности дорожного движения и Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Установлено, что между администрацией и ООО "Норд–Вуд" заключен муниципальный контракт на выполнение работ по текущему содержанию дорог на территории Кеми, в том числе по очистке от снега.

В январе текущего года на протяжении нескольких дней на улицах Кеми снег фактически не убирался. Более того, 27 января в Кеми произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего, в результате которого ребенок с травмами был госпитализирован. Одной из причин происшествия стало ненадлежащее содержание соответствующего участка дороги.

В связи с выявленными нарушениями закона в адрес директора ООО "Норд-Вуд" направлено представление об их устранении и привлечении виновных лиц к ответственности.

Кроме того, в связи с ненадлежащей организацией деятельности в отношении автодорог города и обеспечения безопасности дорожного движения на них, а также недостаточного контроля за исполнением муниципального контракта по уборке снега, представление об устранении нарушений закона внесено и в адрес главы администрации района.

Также вследствие возможности возникновения аналогичных ситуаций, которые могут привести к причинению вреда жизни и здоровью граждан, главе объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона и разъяснены положения закона, предусматривающие уголовную ответственность должностного лица за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.02.2021, 15:41
Минздрав объяснил причину смерти жителя Карелии после прививки от коронавируса
07.02.2021, 14:52
Жители деревни Суйсарь выступили против возобновления работы форелевого хозяйства на Онежском озере
07.02.2021, 16:24
"В Карелии довольно долго зрело недовольство"
07.02.2021, 18:40
Необычное небесное явление запечатлели на трассе в Карелии (ВИДЕО)
10.02.2021, 15:05
Жительница Кондопожского района заплатит больше 10 млн рублей за воровство электроэнергии
07.02.2021, 10:32
Ночью в Петрозаводске опрокинулся автомобиль, человека выбросило на дорогу (ВИДЕО)

Аналитика

11.02.2021 12:50
Обществоведение
Костная клиника: что делать, когда болят суставы
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
"Проблемы энергетики Карелии никому в одиночку не решить…" 6
11.02.2021 12:44
Миллиарды на помощь отстающему 6
10.02.2021 16:53
Кто попадет под гаражную амнистию?
09.02.2021 16:08
Бюджетный дефицит погрузил Карелию в долги 12
09.02.2021 13:05
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:00
Без политики
Комплексная диагностика перед вакцинацией от COVID-19 со скидкой 20%!
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
"Во поле березка стояла" 1
Сегодня 11:08
Клиника доброго стоматолога 3
09.02.2021 09:07
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»