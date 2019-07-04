Прокуратура проверила, как борются с коррупцией в детсадах Питкярантского района

В ходе проверок были выявлены множественные нарушения закона "О противодействии коррупции", сообщили в прокуратуре Карелии.

В ходе проведенной прокуратурой проверки было установлено, что в ряде дошкольных образовательных учреждений дополнительного образования, а также в одном из учреждений здравоохранения Питкярантского раойна комиссии по конфликту интересов не созданы, планы работы комиссий по противодействию коррупции и планы мероприятий по противодействию коррупции не разработаны и не утверждены, с локальными актами в сфере противодействия коррупции работники не ознакомлены, иные меры по предупреждению коррупции в организациях также не принимались.

В связи с допущенными нарушениями закона руководителям учреждений внесены представления об их устранении, которые рассмотрены и удовлетворены, нарушения устранены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.