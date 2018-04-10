Прокуратура проверит дороги Петрозаводска

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Почему в столице Карелии асфальт сошел вместе со снегом, разберется прокуратура Петрозаводска.
Прокуратурой Петрозаводска в связи с информацией о неудовлетворительном состоянии проезжей части дорог проводится проверка соблюдения законодательства Российской Федерации при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог города.
При проведении указанной проверки особое будет уделено внимание состоянию дорог, ремонт по которым производился в рамках муниципальных контрактов, заключенных администрацией города в 2016-2017 годах.
Напомним, на ремонт дорог в Петрозаводске в 2017 году было потрачено 470 миллионов рублей. Эти средства были выделены муниципалитету из федерального бюджета.
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Почему в Петрозаводске асфальт сходит с дорог вместе со снегом?
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