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Новости. Общество
10:02, 10 Апреля 2018

Прокуратура проверит дороги Петрозаводска

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Почему в столице Карелии асфальт сошел вместе со снегом, разберется прокуратура Петрозаводска.

Прокуратурой Петрозаводска в связи с информацией о неудовлетворительном состоянии проезжей части дорог проводится проверка соблюдения законодательства Российской Федерации при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог города.

При проведении указанной проверки особое будет уделено внимание состоянию дорог, ремонт по которым производился в рамках муниципальных контрактов, заключенных администрацией города в 2016-2017 годах.

Напомним, на ремонт дорог в Петрозаводске в 2017 году было потрачено 470 миллионов рублей. Эти средства были выделены муниципалитету из федерального бюджета.

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Комментарии

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User
2018-04-10 10:31:49
Кто только уже эти дороги не проверял - и мэрия, и различные активисты, и ОНФ, и независимые экспеrты, теперь вот прокуратура. Но результат ежегодно неизменен и виновных нет. Стабильность, однако!
Неравнодушный
2018-04-10 10:16:44
Нормальные дороги, просто быстрорастворимые.
Гость
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Почему в Петрозаводске асфальт сходит с дорог вместе со снегом?


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