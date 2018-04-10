Прокуратура проверит дороги Петрозаводска

Почему в столице Карелии асфальт сошел вместе со снегом, разберется прокуратура Петрозаводска.

Прокуратурой Петрозаводска в связи с информацией о неудовлетворительном состоянии проезжей части дорог проводится проверка соблюдения законодательства Российской Федерации при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог города.

При проведении указанной проверки особое будет уделено внимание состоянию дорог, ремонт по которым производился в рамках муниципальных контрактов, заключенных администрацией города в 2016-2017 годах.

Напомним, на ремонт дорог в Петрозаводске в 2017 году было потрачено 470 миллионов рублей. Эти средства были выделены муниципалитету из федерального бюджета.