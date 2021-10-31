Реклама

Прокуратура проверит ход строительства гостиницы на проспекте Ленина в Петрозаводске

Новости. Общество
16:56, 31 Октября 2021
фото: со страницы главы Петрозаводска Владимира Любарского

Новости партнеров

Прокуратура республики организовала проверку о возможных нарушениях законодательства при строительстве гостиницы на проспекте Ленина, 10.

С учетом публикаций СМИ о возможном негативном влиянии строительства гостиницы на проспекте Ленина в Петрозаводске на техническое состояние расположенного вблизи многоквартирного дома №12, в том числе газовых инженерных коммуникаций и внутридомового газового оборудования, прокуратура республики организовала соответствующую проверку с привлечением специалистов Госкомитета Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору.

В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению нормативных требований хозяйствующими субъектами при строительстве указанного здания, в том числе по обеспечению условий безопасного проведения строительно-монтажных работ с учетом возможного влияния на техническое состояние объектов жилой застройки.

По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Отметим, что на жалобы жителей Петрозаводска по поводу строительства гостиницы на проспекте Ленина отреагировал глава города Владимир Любарский и сообщил, что уже провел встречу с застройщиком, где решено было приостановить работы до полного урегулирования всех вопросов и с жильцами близстоящих домов, и с «Карелгазом».

"В личные сообщения приходит много обращений по поводу строительства между домами №10 и 12 на проспекте Ленина. Жильцы соседних зданий чувствуют вибрацию от производимых работ, отмечаются скачки напряжения, чувствовался запах газа. Для оперативного решения возникших вопросов провел встречу с участием председателя ТСЖ Ленина, 12, представителей фирмы-застройщика, «Карелгаза», прокуратуры, Госкомитета по строительному, жилищному и дорожному надзору. Как пояснил застройщик, строительные работы по факту еще не начались. Сейчас устанавливается шпунт Ларсена – эта конструкция не позволит обвалиться котловану в дальнейшем при проведении работ. И хотя эти виды работ почти закончены, решили с коллегами, что их продолжение будет возможно только после уточнения наличия всех необходимых согласований с «Карелгазом», - рассказал Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

Что касается зафиксированной аварии, то, по его словам, бригада выехала, все устранила. Специалисты считают, произошла довольно типичная ситуация, не имеющая отношения к вибрации от стройки, – подобное случается. 

Глава договорился с коллегами, что продолжение работ по установке шпунта Ларсена возможно будет только после получения всех необходимых разрешений от «Карелгаза», работы будут вестись с использованием бура - это должно снизить вибрацию в соседних домах. Что касается фиксируемых скачков напряжения в квартирах, этот вопрос поручил проработать совместно с «ОРЭС-Петрозаводск».

Глава настоятельно порекомендовал застройщику выйти на контакт с жителями соседних домов и оперативно информировать их обо всем.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гражданин
2021-10-31 17:41:36
Все пустое !
Вроде деревянное двухэтажное здание ранее принадлежало Республике Карелия.
И кому теперь принадлежит земельный участок ?
Интересно почему туда не пригласили сотрудников МЧС - не думаю что там все нормально по пожарной безопасности - проезды и расстояние между зданиями. Гостиница - а как там с парковкой ?
Murphy
2021-10-31 17:27:07
А во всёмигороде все гостиницы под завязку забиты, что пряимсрочно потребовалась ещё одна?
Или просто местт для офисов не хватает?
лишьбыпротив
2021-10-31 17:16:46
Главное шлагбаумы не повредить.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.10.2021, 15:36
Рабочие при строительстве магистрали в Петрозаводске случайно открыли фонтан у мэрии (ФОТО и ВИДЕО)
27.10.2021, 18:50
Вице-премьер Карелии разъяснил новые требования об отстранении невакцинированных от работы
29.10.2021, 18:48
Что хотят построить по новому Генплану Петрозаводска: самое важное
29.10.2021, 16:41
В Петрозаводске мужчина добежал до поезда и умер
29.10.2021, 09:07
Скандальный «Невский пассаж» в Петрозаводске сносу не подлежит
24.10.2021, 14:08
В Петрозаводске частично открылось движение по новой дорожной развязке (ФОТО и ВИДЕО)

Аналитика

30.10.2021 12:50
Капитал
Размеры антикризисных микрозаймов для предпринимателей в Карелии увеличены вдвое
Фонд по содействию кредитованию малого и среднего предпринимательства Республики Карелия изменил условия предоставления микрозаймов для поддержи бизнеса в отраслях, наиболее пострадавших от коронавирусных ограничений.
Что хотят построить по новому Генплану Петрозаводска: самое важное 3
29.10.2021 18:48
История связи c Tele2: как оператор развивает сеть в Карелии
29.10.2021 18:06
Шок-цена: как растет стоимость квартир в Карелии 1
29.10.2021 16:23
«Сюрприз» в кармане дубленки 2
29.10.2021 08:58
Вся аналитика

Чтиво

28.10.2021 10:55
Личное мнение
Были лучшие, а стали худшие?
Бывший директор единственного на Северо-Западе России Центра поморской культуры о решении властей Беломорского района Карелии о реорганизации учреждения.
«Я — аномалия системы» 12
22.10.2021 10:41
Пять причин обратиться во «Фрау клиник»
21.10.2021 17:00
архив чтиво

Медиа

Соревнования по гимнастике «Узоры Карелии-2021»
25.10.2021 13:08
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»