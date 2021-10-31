Прокуратура проверит ход строительства гостиницы на проспекте Ленина в Петрозаводске

Прокуратура республики организовала проверку о возможных нарушениях законодательства при строительстве гостиницы на проспекте Ленина, 10.

С учетом публикаций СМИ о возможном негативном влиянии строительства гостиницы на проспекте Ленина в Петрозаводске на техническое состояние расположенного вблизи многоквартирного дома №12, в том числе газовых инженерных коммуникаций и внутридомового газового оборудования, прокуратура республики организовала соответствующую проверку с привлечением специалистов Госкомитета Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору.

В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению нормативных требований хозяйствующими субъектами при строительстве указанного здания, в том числе по обеспечению условий безопасного проведения строительно-монтажных работ с учетом возможного влияния на техническое состояние объектов жилой застройки.

По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Отметим, что на жалобы жителей Петрозаводска по поводу строительства гостиницы на проспекте Ленина отреагировал глава города Владимир Любарский и сообщил, что уже провел встречу с застройщиком, где решено было приостановить работы до полного урегулирования всех вопросов и с жильцами близстоящих домов, и с «Карелгазом».

"В личные сообщения приходит много обращений по поводу строительства между домами №10 и 12 на проспекте Ленина. Жильцы соседних зданий чувствуют вибрацию от производимых работ, отмечаются скачки напряжения, чувствовался запах газа. Для оперативного решения возникших вопросов провел встречу с участием председателя ТСЖ Ленина, 12, представителей фирмы-застройщика, «Карелгаза», прокуратуры, Госкомитета по строительному, жилищному и дорожному надзору. Как пояснил застройщик, строительные работы по факту еще не начались. Сейчас устанавливается шпунт Ларсена – эта конструкция не позволит обвалиться котловану в дальнейшем при проведении работ. И хотя эти виды работ почти закончены, решили с коллегами, что их продолжение будет возможно только после уточнения наличия всех необходимых согласований с «Карелгазом», - рассказал Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

Что касается зафиксированной аварии, то, по его словам, бригада выехала, все устранила. Специалисты считают, произошла довольно типичная ситуация, не имеющая отношения к вибрации от стройки, – подобное случается.

Глава договорился с коллегами, что продолжение работ по установке шпунта Ларсена возможно будет только после получения всех необходимых разрешений от «Карелгаза», работы будут вестись с использованием бура - это должно снизить вибрацию в соседних домах. Что касается фиксируемых скачков напряжения в квартирах, этот вопрос поручил проработать совместно с «ОРЭС-Петрозаводск».

Глава настоятельно порекомендовал застройщику выйти на контакт с жителями соседних домов и оперативно информировать их обо всем.