Прокуратура проверит информацию об отсутствии в аптеках Петрозаводска льготных лекарств для диабетиков

По поручению прокурора республики Дмитрия Харченкова прокуратура Петрозаводска проводит проверку по информации из СМИ об отсутствии льготных лекарств.

Согласно предварительным данным, жители города, страдающие сахарным диабетом, не могут получить льготные медицинские изделия и лекарственные препараты в социальной аптеке. В соцсетях и СМИ пишут, что уже не первую неделю отсутствует лекарство «Эводин», долгое время не было тест-полосок «Сателлит экспресс».

Надзорное ведомство проверит соблюдение законодательства о лекарственном обеспечении и даст оценку действиям ответственных лиц при реализации полномочий по созданию условий для оказания медицинской помощи населению. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

