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Прокуратура проверит мэрию и подрядчика из-за заваленных снегом дорог в Петрозаводске

Новости. Общество
17:01, 03 Декабря 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Петрозаводская прокуратура инициировала проверку деятельности ООО «ТехРент» и администрации Петрозаводска из-за сорванной уборки улиц после снегопада, сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура Петрозаводска начала проверку деятельности ООО «ТехРент», а именно исполнения требований законодательства безопасности дорожного движения, а также положений муниципального контракта по содержанию дорог.

Причиной проверки стала неудовлетворительная очистка улиц города после сильного снегопада, в том числе возле социальных и образовательных учреждений.

При этом, в связи с ожидаемым с 3 по 5 декабря снегопадом, руководитель ООО «ТехРент» был предупрежден о недопустимости нарушений контракта.

Кроме того, прокуратура оценит действия мэрии Петрозаводска по обеспечению контроля за исполнением муниципального контракта компанией.

Ход и результаты проверки находятся на особом контроле в прокуратуре республики.

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Комментарии

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Михаил
2021-12-03 17:39:47
Прокуратура ежегодно исполняет этот танец на граблях. Не надоело и видимо нравится.
Гражданин
2021-12-03 18:34:50
Михаил, танец с бубнами.
Когда был Гена и Ира - а прокурором города женщина - у них все было в шоколаде.
Удивляет реакция прокуратуры и ГИБДД.
Ждали обращения главы города ?
А самим открыть глаза и проявить инициативу.
Может найдется житель города который напишет в Москву и опишет ситуацию с заторможенностью наших чиновников и госслужащих.
Какой позор !
Козьма
2021-12-03 17:43:42
Михаил, как следили за законностью в мэрии , если там сидели бандиты , учителя не по профилю , а сейчас юристы заушники без профиля ?
dikas
2021-12-03 17:37:58
А кто проверит прокуратуру?
demari
2021-12-03 17:13:29
Пускай выяснят ,сколько отката было . Пора может работать ?? Не все же шить дела ,чтобы окончательно уморить старичка .
Козьма
2021-12-03 17:08:59
До этого чем занималась прокуратура ? Что не видели этого ? Бардака с кадрами тоже ?
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