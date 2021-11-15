Прокуратура проверит мэрию и подрядчика из-за заваленных снегом дорог в Петрозаводске

Петрозаводская прокуратура инициировала проверку деятельности ООО «ТехРент» и администрации Петрозаводска из-за сорванной уборки улиц после снегопада, сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура Петрозаводска начала проверку деятельности ООО «ТехРент», а именно исполнения требований законодательства безопасности дорожного движения, а также положений муниципального контракта по содержанию дорог.

Причиной проверки стала неудовлетворительная очистка улиц города после сильного снегопада, в том числе возле социальных и образовательных учреждений.

При этом, в связи с ожидаемым с 3 по 5 декабря снегопадом, руководитель ООО «ТехРент» был предупрежден о недопустимости нарушений контракта.

Кроме того, прокуратура оценит действия мэрии Петрозаводска по обеспечению контроля за исполнением муниципального контракта компанией.

Ход и результаты проверки находятся на особом контроле в прокуратуре республики.