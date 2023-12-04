Прокуратура проверит обстоятельства дорожной аварии со смертельным исходом в Карелии

Прокуратура проводит проверку обстоятельств ДТП со смертельным исходом в Кондопожском районе Карелии.

Прокуратура Кондопожского района проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.





Предварительно было установлено, что в понедельник, 4 декабря, около 11.30 на 457 километре автодороги Р-21 «Мурманск-Санкт-Петербург» автомобиль «Тойота» с прицепом - за рулем был 35-летний водитель - при обгоне столкнулся с автомобилем «Нива Шевроле».

В результате ДТП пассажир автомобиля «Нива Шевроле», 83-летняя женщина, скончалась на месте, водитель был госпитализирован.



На место происшествия выезжал прокурор Кондопожского района Дмитрий Ольгин.



В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований содержания автодорог.



По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее появилось видео с места массовой аварии со смертельным исходом в Кондопожском районе республики.