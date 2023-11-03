Прокуратура проверит обстоятельства двух трагедий на дорогах Карелии

В республике в результате ДТП погибли три человека.
Прокуратура Пряжинского района проводит проверку по фактам дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом.
Предварительно установлено, что 5 числа около 20.30 на улице Шоссейной в Чалне легковой автомобиль сбил пешехода. В результате ДТП мужчина скончался на месте.
Кроме того, 6 ноября, в районе 10 часов на 376 километре трассы «Кола» столкнулись грузовик и легковушка. В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля погибли. Водитель грузового автомобиля госпитализирован.
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