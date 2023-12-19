Прокуратура проверит обстоятельства обрушения моста в Олонецком районе Карелии

Прокуратура Карелии проконтролирует проверку обстоятельств обрушения моста в деревне Судалица Олонецкого района.

Прокуратура республики держит под контролем проверку обстоятельств обрушения моста в деревне Судалица Олонецкого района — проверку проводит районная прокуратура.



Предварительной причиной обрушения назвали ослабление крепёжных элементов.



Надзорные мероприятия уже начались, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Отметим, глава Следкома России взял под контроль ситуацию с обрушением моста в Карелии.