Прокуратура проверит обстоятельства обрушения моста в Олонецком районе Карелии

Прокуратура Карелии проконтролирует проверку обстоятельств обрушения моста в деревне Судалица Олонецкого района.
Прокуратура республики держит под контролем проверку обстоятельств обрушения моста в деревне Судалица Олонецкого района — проверку проводит районная прокуратура.
Предварительной причиной обрушения назвали ослабление крепёжных элементов.
Надзорные мероприятия уже начались, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Отметим, глава Следкома России взял под контроль ситуацию с обрушением моста в Карелии.
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