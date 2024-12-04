РБК: прокуратура проверит, почему в районе Карелии нет автобусов

Местные жители жаловались на отсутствие транспорта в нескольких населенных пунктах.

Прокуратура республики проверяет информацию из соцсетей об отсутствии транспортной доступности между населенными пунктами в Медвежьегорском районе. Об этом сообщило издание «РБК Карелии».

Местные жители жалуются на отсутствие автобусного сообщения между Медвежьегорском и тремя населенными пунктами - деревней Чёлмужи, поселком Немино-3 и поселком Сергиево. Надзорное ведомство выяснит, почему не было должной организации и обеспечения транспортом в районе.