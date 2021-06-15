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Прокуратура проверит предпринимателя, который пытался гнильем накормить детей в детсаду Петрозаводска

Новости. Общество
07:25, 16 Июня 2021
фото: Владимир Любарский в ВК

Прокуратура Петрозаводска проводит проверку по информации о поставке некачественных продуктов в детский сад, сообщили в ведомстве.

Прокуратура Петрозаводска проводит проверку по сведениям, распространенным в средствах массовой информации, о поставке ООО «Надежда» продуктов ненадлежащего качества в детский сад №12 «Дельфинчик».

В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям поставщика.

По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее глава Петрозаводска Владимир Любарский сообщил, что недобросовестный поставщик привез гнилые продукты в детский сад №12.

По словам Любарского, поставщик некачественной продукции - ООО «Надежда». Компания регулярно выходит на аукционы, снижает цены, получает претензии и только потом меняет товар.

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