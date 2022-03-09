Прокуратура проверит содержание перехода в Петрозаводске, на котором был сбит ребенок

Карельская прокуратура взяла под контроль расследование жуткой аварии, в которой пострадал ребенок, сообщили на сайте надзорного ведомства.

Прокуратура Карелии организовала проверку по факту ДТП на улице Мурманская в Петрозаводске, в котором серьезно пострадал ребенок. В ходе мероприятия работники прокуратуры установят обстоятельства произошедшего, в том числе оценят содержание пешеходного перехода и участка дороги, где произошла авария. После проверки последуют меры прокурорского реагирования.

В данный момент возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, расследование которого также взято прокуратурой на контроль.

Напомним, авария с участием ребенка произошла 10 марта в Петрозаводске на улице Мурманской — легковой автомобиль Citroën сбил девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От сильного удара школьницу отбросило на несколько метров. Ребенок был доставлен в ДРБ.

Буквально через час после аварии трактор расчистил снежные сугробы, окружавшие пешеходный переход, на котором произошла авария.

Сегодня в Минздраве рассказали о самочувствии пострадавшей девочки — она в тяжелом состоянии, но с положительной динамикой.