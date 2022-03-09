890x80
Реклама
Центр поддержки экспорта Карелии объявил конкурс «Экспортер года»
09.03.2022 16:55
«Вас с него и сбросят»: Любарский объяснил, что сделают с мэром Петрозаводска за закрытие моста
Сегодня 11:03
Замглавы Минпромторга объяснил перебои в поставках сахара
Сегодня 07:15

Прокуратура проверит содержание перехода в Петрозаводске, на котором был сбит ребенок

Новости. Общество
16:16, 14 Марта 2022
фото: © «Столица на Онего»

Новости партнеров

Карельская прокуратура взяла под контроль расследование жуткой аварии, в которой пострадал ребенок, сообщили на сайте надзорного ведомства.

Прокуратура Карелии организовала проверку по факту ДТП на улице Мурманская в Петрозаводске, в котором серьезно пострадал ребенок. В ходе мероприятия работники прокуратуры установят обстоятельства произошедшего, в том числе оценят содержание пешеходного перехода и участка дороги, где произошла авария. После проверки последуют меры прокурорского реагирования.

В данный момент возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, расследование которого также взято прокуратурой на контроль.

Напомним, авария с участием ребенка произошла 10 марта в Петрозаводске на улице Мурманской — легковой автомобиль Citroën сбил девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От сильного удара школьницу отбросило на несколько метров. Ребенок был доставлен в ДРБ.

Буквально через час после аварии трактор расчистил снежные сугробы, окружавшие пешеходный переход, на котором произошла авария.

Сегодня в Минздраве рассказали о самочувствии пострадавшей девочки — она в тяжелом состоянии, но с положительной динамикой.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.03.2022, 18:24
Стало известно, как погиб на Украине 21-летний Никита Ерошкин из Карелии
09.03.2022, 07:15
Подсчитано количество бомбоубежищ Петрозаводска, постоянно готовых принять людей
10.03.2022, 15:02
Скоропостижно скончался молодой сотрудник МВД Карелии
08.03.2022, 09:05
Покупатели в Петрозаводске рассказывают об исчезновении некоторых продуктов в магазинах
11.03.2022, 18:03
«Пуля оборвала его жизнь»
09.03.2022, 14:46
Карельской древесине закроют путь в Европу?

Чтиво

11.03.2022 11:44
Личное мнение
Прощание с Большим Маком
Символ западного образа жизни оказался для россиян лишь американской булкой с котлетами.
«Луганск–Карелия»: когда живешь одним днем
09.03.2022 16:08
Рожденная танцевать
08.03.2022 09:01
архив чтиво

Медиа

Чемпионат и первенство Республики Карелия по брейкингу 2022
Сегодня 12:56
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»