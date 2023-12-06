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Прокуратура проверяет обстоятельства смертельного ДТП на федеральной трассе в Карелии

Новости. Происшествия
13:03, 07 Декабря 2023

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Прокуратура Пряжинского района проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом.

Предварительно установлено, что 7 декабря, в 09.30, на 355 километре трассы «Кола» столкнулись два грузовых и один легковой автомобили.

В результате ДТП водитель одного из грузовиков скончался на месте, второй автомобилист госпитализирован.

На место происшествия выезжал прокурор Пряжинского района Константин Лебединский.

Во время проверки надзорный орган оценит содержание дороги,
по итогам и при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщили в надзорном органе республики.

Напомним, как «Столице на Онего» сообщили в ГИБДД республики, на трассе столкнулись грузовик, легковой автомобиль Skoda и микроавтобус.

В настоящий момент на месте аварии работают оперативные службы, трасса полностью перекрыта.

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