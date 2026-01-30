Прокуратура проводит горячую линию для работников Олонецкого молочного комбината

Прокуратура Петрозаводска проводит горячую линию по вопросам защиты трудовых прав работников группы компаний «Олония». Об этом написали на странице Администрации Петрозаводска ВКонтакте.
Сообщить о нарушениях трудовых прав работников, осуществляющих трудовую деятельность в АО «Олонецкий молочный комбинат» и в иных предприятиях, входящих в группу компаний «Олония», можно по телефону 8-921-221-46-51 в рабочие дни с 15:00 до 17:00, — говорится в сообщении.
Ранее мы рассказывали, что суд наложил арест на имущество Олонецкого молочного комбината. Прокуратура Карелии подала в суд иск об обращении в доход государства имущества ОМК и аффилированных с ним компаний.