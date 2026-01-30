Прокуратура проводит горячую линию для работников Олонецкого молочного комбината

Ранее мы рассказывали, что суд наложил арест на имущество Олонецкого молочного комбината. Прокуратура Карелии подала в суд иск об обращении в доход государства имущества ОМК и аффилированных с ним компаний.

Прокуратура Петрозаводска проводит горячую линию по вопросам защиты трудовых прав работников группы компаний «Олония». Об этом написали на странице Администрации Петрозаводска ВКонтакте. Сообщить о нарушениях трудовых прав работников, осуществляющих трудовую деятельность в АО «Олонецкий молочный комбинат» и в иных предприятиях, входящих в группу компаний «Олония», можно по телефону 8-921-221-46-51 в рабочие дни с 15:00 до 17:00, — говорится в сообщении.

