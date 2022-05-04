Прокуратура проводит проверку по факту ДТП в Петрозаводске, где пострадал 10-летний ребенок

Ребенок попал под колеса автомобиля на Лососинскому шоссе.

Напомним, 12 мая в 14.00 в районе дома № 23/1 по Лососинскому шоссе в Петрозаводске водитель автомобиля Audi сбил пешехода 2012 года рождения. Прокуратура республики организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.

По информации ведомства, автомобиль ДТП произошло на проезжей части, непредназначенной для перехода. Ребенку, сбитому иномаркой, была оказана разовая медицинская помощь.

«В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства произошедшего, в том числе будет дана оценка исполнению обязанностей по надлежащему содержанию участка дороги и пешеходного перехода, на котором произошло ДТП. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - говорится в сообщении прокуратуры Карелии.