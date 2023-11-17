Прокуратура проводит проверку по факту смертельного ДТП в Олонецком районе

Надзорное ведомство даст оценку соблюдению требований к содержанию дорог.
Прокуратура Олонецкого района проводит проверку по факту ДТП со смертельным исходом, сообщили в официальном паблике надзорного ведомства Карелии.
Предварительно установили, что 18 ноября около 16 часов на 29 километре автодороги Питкяранта-Леппясилта 63-летний водитель автомобиля марки «Лада Калина» не справился с управлением и допустил занос транспортного средства с опрокидыванием в кювет.
В результате ДТП водитель скончался на месте,
а 65-летний пассажир был госпитализирован.
На место аварии выезжал заместитель прокурора Олонецкого района Николай Косаченко.
В источнике подчеркнули, что в ходе надзорных мероприятий дадут оценку соблюдению требований, предъявляемых к содержанию автодорог. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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