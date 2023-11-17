Прокуратура проводит проверку по факту смертельного ДТП в Олонецком районе

Надзорное ведомство даст оценку соблюдению требований к содержанию дорог.

Прокуратура Олонецкого района проводит проверку по факту ДТП со смертельным исходом, сообщили в официальном паблике надзорного ведомства Карелии.



Предварительно установили, что 18 ноября около 16 часов на 29 километре автодороги Питкяранта-Леппясилта 63-летний водитель автомобиля марки «Лада Калина» не справился с управлением и допустил занос транспортного средства с опрокидыванием в кювет.



В результате ДТП водитель скончался на месте,

а 65-летний пассажир был госпитализирован.



На место аварии выезжал заместитель прокурора Олонецкого района Николай Косаченко.



В источнике подчеркнули, что в ходе надзорных мероприятий дадут оценку соблюдению требований, предъявляемых к содержанию автодорог. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.