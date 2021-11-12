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Прокуратура раскритиковала районную полицию в Карелии за работу с незаконной торговлей алкоголем

Новости. Общество
13:18, 24 Декабря 2021
фото: © temryuk.ru

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Прокуратура Карелии признала недостаточной работу полиции Кемского района по профилактике нарушений, связанных с незаконной торговлей алкоголем.

Об этом говорится в письме заместителя прокурора республики Василия Шевченко на имя депутата парламента Карелии Андрея Монастыршина. Депутат обращался в прокуратуру с жалобой на нарушения в одной из торговых точек. Проверка показала, что в Кемском районе это не единичный случай.

Алкоголем в Кеми торгуют на расстоянии менее 100 метров от школы и после 22.00, что запрешено законодательством.

«Установлено, что должностными лицами ОМВД России по Кемскому району, рассматривающими дела об административных правонарушениях названной категории, принимают недостаточные меры в целях устранения причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения», — говорится в ответе зампрокурора.

По мнению прокуратуры, в кемской полиции «низкий уровень профилактической работы в рассматриваемой сфере», сказано в письме.

Надзорное ведомство направило представление начальнику ОМВД России по Кемскому району.

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Комментарии

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Изя
2021-12-24 13:53:42
Проснулись . Решили добить всем миром главарей кемской волости ))) :)
кир
2021-12-24 13:42:35
Ничего не могут бестолочи, а большевики могли.
Гость
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