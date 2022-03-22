Прокуратура раскрыла коррупционное преступление в Карелии

В Медвежьегорске директор организации с нарушением принял на работу бывшего госслужащего, сообщили на сайте надзорного ведомства.

Прокуратура Медвежьегорского района в ходе проверки одной из организаций обнаружила нарушение законодательства.

Выяснилось, что директор организации принял на работу бывшего государственного служащего. По закону он был обязан в 10-дневный срок уведомить экс-работодателя по последнему месту службы нового работника о заключении трудового договора. Но директор этого не сделал, направив уведомление по бывшему месту службы лишь спустя более чем 2 месяца.

В адрес организации и лично ее директора были вынесены постановления об административных нарушениях. Суд приговорил организацию к штрафу в 50 тысяч рублей, а директора — 20 тысяч рублей.

Постановления суда не вступили в законную силу.