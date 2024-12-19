Незаконное строительство ресторана на берегу озера в Карелии приобретает федеральный масштаб

Строительство ресторана на берегу Лососинного озера привлекло внимание депутата Заксобрания.

Ситуация с незаконным строительством ресторана «Корсар» на берегу Лососинного озера приобрела федеральный масштаб. Депутат Законодательного Собрания Карелии Андрей Монастыршин направил обращение Генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой вмешаться в ситуацию.

Как рассказал Монастыршин, на протяжении нескольких лет на берегу озера ведутся масштабные строительные работы. Несмотря на то, что территория является природно-рекреационной зоной, а сам проект не соответствует градостроительным нормам, строительство продолжается. Прокуратура Карелии уже проводила проверки и подтвердила факт нарушений, но ситуация не изменилась.

«ООО „Стройгарант“ получило договоры аренды двух участков от Минприроды республики еще 14 лет назад. Согласно договору — для ведения лесного хозяйства», — возмутился депутат. ━ «Все 14 лет министерство упорно не замечает никаких нарушений. Прокуратура республики выносит предписания и дальше — ничего. Ресторан продолжает строиться».

В своем обращении Андрей Монастыршин попросил Генеральную прокуратуру РФ провести тщательную проверку, добиться демонтажа незаконных построек и привлечь виновных к ответственности.