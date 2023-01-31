Прокуратура требует закрыть на замок детские сады и школу на севере Карелии

В Беломорском районе образовательные учреждения не защищены от террористов.

В ходе проверок детских садов и школы были выявлены нарушения законодательства в сфере антитеррористической защищенности. Установлено, что отсутствуют запирающие устройства на калитках и воротах основного ограждения образовательных учреждений. Посторонние лица и их транспорт могут бесконтрольно находиться на территории садиков и школы. Калитки не оборудованы электромагнитными замками с видеодомофонами, управление которыми должны осуществлять работники объектов. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Прокурор обратился в суд с просьбой обязать администрацию Беломорского района обеспечить финансирование данных мероприятий, обязать дошкольные учреждения и школу устранить нарушения.

Указанные исковые заявления приняты к производству, назначены судебные заседания.

Ранее сообщалось, суд обязал власти райцентра в Карелии привести в порядок пешеходные переходы у школ.