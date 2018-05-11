Прокуратура требует закрыть три батутных центра в Петрозаводске

В Петрозаводском городском суде приняты к производству исковые заявления городского прокурора о запрете эксплуатации помещений трех батутных центров до полного устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

"Прокурор Петрозаводска обратился в городской суд с исками к собственникам и арендаторам нежилых помещений, расположенных на проспекте Ленина, набережной Варкауса и улицы Архипова, используемых для осуществления деятельности батутных центров", - сообщается на сайте суда.

Уточняется, что после проведенной проверки выявлены грубые нарушения требований пожарной безопасности, создающие реальную угрозу жизни и здоровью граждан.

Исковые заявления приняты к производству суда, дела назначены к слушанию в судебных заседаниях на 21, 23 и 29 мая.