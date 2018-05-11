Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
14:40, 11 Мая 2018

Прокуратура требует закрыть три батутных центра в Петрозаводске

По теме

Глава Карелии предложил довести дело "Невского пассажа" до мирового соглашения
11.05.18 15:07
Иной лидер стране не нужен, уверен спикер Петрозаводского горсовета
11.05.18 14:16
Прокуратура нашла нарушения в работе дорожных камер в Карелии
11.05.18 14:13
Все новости
Загрузка...

В Петрозаводском городском суде приняты к производству исковые заявления городского прокурора о запрете эксплуатации помещений трех батутных центров до полного устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

"Прокурор Петрозаводска обратился в городской суд с исками к собственникам и арендаторам нежилых помещений, расположенных на проспекте Ленина, набережной Варкауса и улицы Архипова, используемых для осуществления деятельности батутных центров", - сообщается на сайте суда.

Уточняется, что после проведенной проверки выявлены грубые нарушения требований пожарной безопасности, создающие реальную угрозу жизни и здоровью граждан.

Исковые заявления приняты к производству суда, дела назначены к слушанию в судебных заседаниях на 21, 23 и 29 мая.

По теме

Глава Карелии предложил довести дело "Невского пассажа" до мирового соглашения
11.05.18 15:07
Иной лидер стране не нужен, уверен спикер Петрозаводского горсовета
11.05.18 14:16
Прокуратура нашла нарушения в работе дорожных камер в Карелии
11.05.18 14:13
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.05.2018, 10:58
ФОТО: Сестра скандальной телеведущей поделилась впечатлениями об отдыхе в Карелии
06.05.2018, 22:11
СРОЧНО: В Карелии ребенка насмерть задавило бревнами
07.05.2018, 15:37
В ГИБДД Петрозаводска рассказали подробности страшного ДТП, где пожилой водитель сбил подростков
04.05.2018, 06:40
Следком назвал суммы взяток, которые получили обвиняемые по делу об обслуживании дорог в Карелии
07.05.2018, 12:16
Победа в Европейском суде: что дальше?
06.05.2018, 13:53
ВИДЕО: Юлия Самойлова будет выступать на Евровидении в "платье-гора"

Аналитика

Сегодня 13:52
Тема недели
Геннадий Боднарчук: Россияне не хотят экспериментов над собой
Председатель Петрозаводского городского совета принял участие в торжественной церемонии инаугурации президента, которая состоялась 7 мая.
"Хочу уйти от партийной зависимости" 7
10.05.2018 15:55
Что значит для Карелии новый состав правительства? 3
10.05.2018 12:06
Победа в Европейском суде: что дальше? 13
07.05.2018 12:16
"Любой губернаторский рейтинг – это зеркало" 12
03.05.2018 12:24
Вся аналитика

Чтиво

10.05.2018 13:26
Частная жизнь
Один День Победы
Вдали от большого города 9 мая – это совсем другой праздник: без чиновников, пафосных речей и показного безумства.
Современное общение и смешение стилей 5
08.05.2018 12:55
Счастливый машинист из спецслужб
08.05.2018 12:32
Затопление - в подарок 3
04.05.2018 10:09
архив чтиво

Медиа

"Стоп кадр" от 10 05 2018
Сегодня 10:48
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»